Santo Domingo, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire) -Die Veranstaltung bietet eine einmalige Gelegenheit, die Dominikanische Republik in der internationalen Luftfahrtbranche bekannt zu machen.In Anwesenheit der Vizepräsidentin der Republik, Raquel Peña, des Ministers für Tourismus, David Collado, der Geschäftsführerin von AERODOM, Mónika Infante Henríquez, und mehr als 200 internationalen Gästen begann die Veranstaltung CONNECT New World, ein prominentes Forum, auf dem Entscheidungsträger aus dem Bereich der Luftfahrt an einer Reihe von Seminaren mit hochrangigen Rednern, Einzelgesprächen und einem Programm mit besonderen Veranstaltungen teilnehmen.Dank des Managements von AEROODM und VINCI Airports in Zusammenarbeit mit dem Tourismusministerium wurde die Dominikanische Republik als Austragungsort dieser wichtigen internationalen Veranstaltung ausgewählt, um die außergewöhnliche Wiederbelebung des Flugverkehrs nach der Pandemie und die herausragenden Leistungen der Tourismusbranche des Landes weltweit zu würdigen.Seit mehr als 15 Jahren ist die CONNECT eine führende Veranstaltung in Europa und anderen Märkten. Im Laufe ihrer Geschichte hat sie sich als einer der wichtigsten Treffpunkte für Fluggesellschaften, Flughäfen und Tourismusbehörden etabliert, um über die Strategie des Luftverkehrs in der Region zu diskutieren.Die CONNECT findet am 30. und 31. Mai sowie am 1. Juni in Santo Domingo de los Colorados in der Veranstaltungshalle des fünften Landes des JW Marriott Hotels statt. An der Veranstaltung nehmen Geschäftsführer und Führungskräfte von Fluggesellschaften, Flughäfen und Dienstleistungsunternehmen der Luftverkehrsbranche teil.„Im Namen von AERODOM und unserer Muttergesellschaft VINCI Airports freue ich mich, Sie bei der internationalen Veranstaltung CONNECT New World begrüßen zu dürfen. Mit dieser Messe schreiben wir Geschichte, denn hier werden Fluggesellschaften, Flughäfen und Tourismusbehörden die Strategie für den Luftverkehr in der Region festlegen und diskutieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir dadurch neue Strecken und Flugfrequenzen zu mehr Zielen anbieten können", sagte Mónika Infante Henríquez, Generaldirektorin von AERODOM.CONNECT ist eine von der The Airport Agency ins Leben gerufene Veranstaltung zur Streckenentwicklung. Das Forum bietet seinen Teilnehmern unbegrenzte persönliche Treffen und ein vielfältiges Konferenzprogramm sowie gesellschaftliche Veranstaltungen wie Abendveranstaltungen, Vormittagsaktivitäten und Ausflüge.Der Minister für Theologie (Minister of Theology), David Collado, sagte: "Wir sind sicher, dass Santo Domingo ein hervorragender Gastgeber sein wird und dass wir weiterhin die neue Welt verbinden werden. In den letzten zwei Jahren haben wir in dieser Branche eine beispielhafte Leistung erbracht. Wir sind überzeugt, dass wir durch gemeinsame Erfahrungen, die Suche nach Lösungen für globale Herausforderungen und die Offenheit für neue Strategien die Entwicklung des Tourismus auf ein neues Niveau bringen können."Das Ministerium für Tourismus, AERODOM und VINCI Airports sind die Hauptsponsoren von CONNECT. Um die Delegierten willkommen zu heißen, gibt es 3 offizielle Fluggesellschaften, die Rabatte auf ihre Tarife anbieten: Arajet, Air Europa und Sky High Dominicana.CONNECT New World hat auch die Unterstützung von Air Europa, Altice, Aps International, Arajet, Aviam, Banco Popular Dominicano, Banreservas, BD Experience, Dufry, Globocambio, Grayline, Iberia Líneas Aéreas, Induban mit ihrer Marke Café Santo Domingo, Inprotec, MGI, Samsic Handling Dominicana, Servicolt, Avis Rent a Car, Budget Rent a Car, Hertz Rent a Car, Nelly Rent a Car, Europcar, Sichala, Simlimites, Sky Cana, Sky Cateers, Sky High, Terpel, Universal Aviation.Ebenso verfügt CONNECT über die Präsenz, Beteiligung und Unterstützung aller Flughäfen des Landes: Internationaler Flughafen Punta Cana, Internationaler Flughafen Cibao, Internationaler Flughafen La Romana sowie die von AERODOM betriebenen konzessionierten staatlichen Flughäfen.Weitere Informationen über CONNECT finden Sie unter: https://newworld.connect-aviation.com/Informationen zu AERODOMAERODOM ist ein dominikanisches Unternehmen, das die Konzession für den Betrieb von sechs staatlichen Flughäfen im Land besitzt, die im Jahr 2030 ausläuft. Zuständig für die Internationalen Flughäfen des amerikanischen Kontinents sind José Francisco Peña Gómez in Santo Domingo de los Colorados, Präsident Dr. Joaquín Balaguer in Santo Domingo Norte, Gregorio Luperón in Puerto Plata, María Montez in Barahona und Presidente Juan Bosch in der Provinz Samaná sowie der Arroyo Barril Aerodrome, der sich ebenfalls in Samaná befindet. Seit 2016 ist das Unternehmen Teil des internationalen französischen Flughafenkonzerns VINCI Airports. www.aerodom.com @AerodomRDInformationen zu VINCI AirportsVINCI Airports, der weltweit führende private Flughafenbetreiber, verwaltet mehr als 65 Flughäfen in 12 Ländern in Europa, Asien und Nord- und Südamerika. Dank seiner Erfahrung als globaler Anbieter entwickelt, finanziert, baut und verwaltet VINCI Airports Flughäfen und bringt dabei seine Investitionskapazität und sein Know-how in Bezug auf die Optimierung der Betriebsleistung, die Modernisierung der Infrastrukturen und den ökologischen Wandel ein. VINCI Airports war 2016 der erste Flughafenbetreiber, der sich zur Umsetzung einer internationalen Umweltstrategie verpflichtet hat, um bis 2050 in seinem gesamten Netz Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Für weitere Informationen: www.vinci-airports.com | @VINCIAirportshttps://www.mitur.gob.do/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2089815/MITUR_CONNECT.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2081402/4063069/MITUR_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/santo-domingo-de-los-colorados-ist-gastgeber-der-internationalen-luftfahrtveranstaltung-connect-new-world-301840386.htmlPressekontakt:Susana A.,s@tbpupgrade.com,TBPUpgrade,+34 91 531 66 92Original-Content von: MITUR - Ministerio de Turismo República Dominicana, übermittelt durch news aktuell