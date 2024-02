Santo Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies im Zeitablauf auf. Aktuell weist der RSI für die Santo-Aktie einen Wert von 20,83 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 22, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Gut".

Die Diskussionen über Santo in den sozialen Medien zeigen keine deutlichen positiven oder negativen Ausschläge. Stattdessen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Die charttechnische Analyse der Santo-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage liegt bei 3313,05 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, welcher bei 3289,5 JPY liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Santo-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.