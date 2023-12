Santo Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine wichtige Rolle. Im Fall von Santo ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, entspricht in etwa der üblichen Aktivität im Netz. Daher wird Santo in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird daher Santo als "Neutral"-Wert betrachtet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Santo von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dieser Aktie befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, war neutral. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher ebenfalls die Einstufung "Neutral" zu, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Santo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3242,63 JPY. Der letzte Schlusskurs von 3145 JPY weicht somit um -3,01 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3174,6 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,93 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Santo-Aktie daher für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass der Santo-RSI eine Ausprägung von 78,05 aufweist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 53,85, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht".