Santeon Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Aktie von Santeon wird derzeit auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) mit 0,58 bewertet, was 99 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" mit einem KGV von 57,4. Diese Kennzahl deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (2,2 %) liegt die Dividende von Santeon bei 0 %, was zu einer negativen Bewertung führt, da die Differenz 2,2 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Santeon war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen von Anlegern über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Santeon. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Santeon ein Niveau von 0, was als "Gut" eingestuft wird, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" basierend auf der technischen Analyse.