Santen Pharmaceutical Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Santen Pharmaceutical liegt bei 59,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 50,2 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

In den Social Media-Diskussionen zeigen sich die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Santen Pharmaceutical. An einem Tag wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an vier Tagen eine eher neutrale Einstellung der Anleger zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Santen Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Santen Pharmaceutical liegt derzeit bei 1208,06 JPY. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1375 JPY gehandelt wurde und damit einen Abstand von +13,82 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 1299,13 JPY, was einer aktuellen Differenz von +5,84 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Santen Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -8,11 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,58 Prozent im Branchenvergleich für Santen Pharmaceutical. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Santen Pharmaceutical mit 27,27 Prozent über dem Durchschnittswert von -1,8 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Santen Pharmaceutical in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.