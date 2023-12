Santen Pharmaceutical Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Santen Pharmaceutical":

Die Santen Pharmaceutical wird derzeit in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs über 200 Tage liegt bei 1227,3 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1405 JPY liegt, was einer Überbewertung von +14,48 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage beträgt 1310,74 JPY, was einer Abweichung von +7,19 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat die Aktie von Santen Pharmaceutical im letzten Jahr eine Rendite von 25,47 Prozent erzielt, was 25,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Arzneimittel" beträgt -7,06 Prozent, wobei Santen Pharmaceutical aktuell 32,53 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 30,47 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,66, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Santen Pharmaceutical daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analyse.