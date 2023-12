Santen Pharmaceutical Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Santen Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 25,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche eine Outperformance von +33,41 Prozent bedeutet. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit 27,05 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser starken Performance erhält Santen Pharmaceutical in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der Kurs der Santen Pharmaceutical derzeit um +7,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +15,71 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Santen Pharmaceutical liegt bei 30,14 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 55,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Santen Pharmaceutical derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 auf, was bedeutet, dass die Börse 19,71 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 38 Prozent, weshalb die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.