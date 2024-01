Santen Pharmaceutical Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage für den RSI25). Der RSI-Wert für Santen Pharmaceutical liegt bei 30,47, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 43,66, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von großer Bedeutung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. Mit einem KGV von 19,71 liegt Santen Pharmaceutical unter dem Branchendurchschnitt von 30 in der "Arzneimittel"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Santen Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1227,3 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1405 JPY weicht somit um +14,48 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +7,19 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Santen Pharmaceutical-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.