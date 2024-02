Santen Pharmaceutical Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Santen Pharmaceutical":

Santen Pharmaceutical wird derzeit als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,71 unter dem Branchendurchschnitt von 28,66 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten 12 Monaten hat Santen Pharmaceutical eine beeindruckende Performance von 25,47 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -8,06 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,53 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Santen Pharmaceutical mit 23,87 Prozent über dem Durchschnitt von 1,6 Prozent, was zu einer erneuten Überperformance und einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Santen Pharmaceutical liegt bei 46,8 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Santen Pharmaceutical bei 1286,88 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1534,5 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +19,24 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +12,05 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Insgesamt ist Santen Pharmaceutical aufgrund seiner unterbewerteten Fundamentaldaten, seiner starken Performance im Vergleich zur Branche und seiner positiven technischen Analyse ein vielversprechendes Unternehmen für Investoren.