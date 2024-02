Santen Pharmaceutical Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Santen Pharmaceutical":

Die japanische Firma Santen Pharmaceutical hat eine Dividende von 2,4 % angekündigt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,38 % nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Die Differenz beträgt lediglich 0,02 Prozentpunkte, daher wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1279,8 JPY für die Santen Pharmaceutical-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1543,5 JPY, was einem Unterschied von +20,6 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen positive Abweichungen auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Santen Pharmaceutical-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -7,35 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,82 Prozent für Santen Pharmaceutical. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Santen Pharmaceutical mit 22,96 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann.