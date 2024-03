Santen Pharmaceutical Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Santen Pharmaceutical":

Santen Pharmaceutical übertrifft Branchendurchschnitt um 53 Prozent

Santen Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 44,09 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt einen Rückgang von -8,91 Prozent verzeichneten. Dies bedeutet eine Outperformance von +53 Prozent im Branchenvergleich für Santen Pharmaceutical. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 1,17 Prozent im letzten Jahr um 42,92 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Aufgrund dieser Überperformance erhält Santen Pharmaceutical in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Santen Pharmaceutical-Aktie bei 1298,98 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1453,5 JPY deutlich darüber liegt (+11,9 Prozent Abweichung im Vergleich). Diese Basis führt zu einer "Gut"-Bewertung des Unternehmens. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1395,11 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+4,19 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Santen Pharmaceutical somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt hingegen ein weniger positives Bild. Während es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt, zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Santen Pharmaceutical-Aktie.

Abschließend betrachtet der Relative Strength Index (RSI) die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Mit einem RSI von 87,33 wird die Situation als überkauft betrachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Santen Pharmaceutical daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".