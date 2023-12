Santen Pharmaceutical Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Santen Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 1224,28 JPY lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 1392,5 JPY (+13,74 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1306,6 JPY) liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,57 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch kurzfristig eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Santen Pharmaceutical in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Santen Pharmaceutical zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (34,51 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (49,42 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 25,47 Prozent erzielt und liegt damit 26,32 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege". Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" liegt Santen Pharmaceutical aktuell 32,85 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.