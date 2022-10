Santander Universitäten feiern in Deutschland 10-jähriges Jubiläum mit 10.000-Euro-Stipendium

Mönchengladbach (ots) -- Zum 10. Geburtstag verlost Santander Universitäten in Deutschland das "Sorgenfrei Stipendium" an Studierende- Santander Deutschland investierte in den vergangenen 10 Jahren mehr als 20 Millionen Euro in höhere Bildung und unterstützte damit insgesamt 18.000 Personen und EinrichtungenMit dem "Sorgenfrei-Stipendium" feiert Santander Deutschland das zehnjährige Bestehen des Unternehmensbereichs Santander Universitäten in Deutschland. Unter allen Bewerbern verlost Santander per Zufallsprinzip ein Stipendium in Höhe von 10.000 Euro. So bekommt die oder der Studierende die Möglichkeit, zwei Jahre lang das Studium und verbundene Nebenkosten finanzieren zu können. "Wir möchten, dass sich die Gewinnerin oder der Gewinner vollkommen sorgenfrei auf das Studium konzentrieren kann. Mit den 10.000 Euro können zahlreiche Kosten bezahlt werden, die in Zusammenhang mit dem Studium stehen", sagt Alberto Dörr, Head of Santander Universitäten Deutschland.Bewerbungen für das Santander "Sorgenfrei-Stipendium" können bis zum 14. November 2022 auf Santander Scholarships (https://app.becas-santander.com/de/program/santander-scholarships-studien-10-000-eur-sorgenfrei-stipendium?utm_source=Web&utm_medium=Referral&utm_campaign=Sorgenfrei_stipendium_Alemania_Unidays), der Bildungs- und Stipendien-Plattform der Santander Bankengruppe, eingereicht werden. Einzige Teilnahmevoraussetzungen für das Sorgenfrei-Stipendium: Die Studierenden müssen an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sein und über einen Wohnsitz in Deutschland verfügen. Studienfach und Noten spielen keine Rolle.Santander Deutschland hat mehr als 20 Millionen Euro in höhere Bildung investiertSeit 2012 ist Santander Universitäten in Deutschland vertreten. Heute kooperiert die Bank mit 27 deutschen Partner-Universitäten und Bildungseinrichtungen. In den vergangenen zehn Jahren konnten so bereits über 430 Bildungsprojekte finanziert werden. Mehr als 18.000 Begünstigte - Studierende oder Unternehmensgründer - hat Santander Deutschland unterstützt und damit insgesamt mehr als 20 Millionen Euro in Bildungsförderung investiert.Santander Universitäten ist eine weltweite Initiative zur Förderung von Bildung und Unternehmertum. Seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich Santander rund um den Globus für die Hochschulbildung, fördert und unterstützt Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie die Lehrkräfte. Dazu kommen besondere Stipendien und Programme für Gründerinnen und Gründer sowie Nachwuchs- und Führungskräfte. "Die Santander-Bankengruppe ist weltweit der größte private Förderer höherer Bildung und engagiert sich mit dem Bereich Santander Universities seit mehr als 25 Jahren in über 30 Ländern. Die Förderungen erfolgen in den Bereichen Education, Employability und Entrepreneurship", sagt Alberto Dörr. Dazu gehört auch die Weiterbildung von Beschäftigten (#neverstoplearning), die Sprachförderung oder die Unterstützung von Gründerinnen und Gründern. Die Bilanz von Santander Universities ist beeindruckend: Seit 1996 wurden weltweit mehr als 630.000 Studierende, Fachkräfte, Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen unterstützt. Dazu stellte die Bank mehr als zwei Milliarden Euro bereit und hat Kooperationen mit mehr als 1.000 Universitäten und akademischen Einrichtungen in elf Ländern geschlossen.Pressekontakt:Ulrike GermannExpertin Externe Kommunikation+49 172 2061508Ulrike.Germann@Santander.deMehr Informationen finden Sie unter: presse.santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell