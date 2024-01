Santander UK Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse der Santander UK-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,33 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,431 GBP weicht daher um +7,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,37 GBP nahe am letzten Schlusskurs (+4,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Santander UK-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt sich bei Santander UK als positiv. Der RSI von 5,66 und der RSI25 von 2,44 führen zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung auf diesem Niveau.

In den sozialen Medien wurden Santander UK in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Änderungen in der Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Faktor führt. Insgesamt wird Santander UK daher als "Neutral"-Wert eingestuft.