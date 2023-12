Santander UK Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmung und das Aufsehen in den sozialen Medien: Es gibt starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Santander Uk hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Santander Uk gezeigt. Dies deutet auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Daher erhält Santander Uk auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Santander Uk. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse soll der gleitende Durchschnitt anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Zunächst betrachten wir den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Santander Uk-Aktie, der aktuell bei 1,33 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (1,375 GBP) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+3,38 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Santander Uk somit eine "Neutral"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (1,35 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,85 Prozent), somit erhält die Santander Uk-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. In Summe wird Santander Uk auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der relativen Stärke-Index-Analyse (RSI) betrachten wir das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für Santander Uk liegt aktuell bei 22,22, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Gut". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 3 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI-Analyse eine Einstufung von "Gut".