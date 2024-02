Santana Minerals Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Santana Minerals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,74 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,18 AUD liegt, was einem Unterschied von +59,46 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Bewertung, da dieser bei 1,16 AUD liegt und der letzte Schlusskurs nur um +1,72 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Santana Minerals festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer erneuten "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Santana Minerals-Aktie hat einen Wert von 89, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 51,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Santana Minerals.