Santacruz Silver Mining Aktie: Das war abzusehen!

Santacruz Silver Mining: Aktuelle Analyse und Anleger-Sentiment

Die Dividendenrendite von Santacruz Silver Mining liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,53 Prozent liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich eine Differenz von -3, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Santacruz Silver Mining stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist dagegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Santacruz Silver Mining eher neutral diskutiert. Aktuell zeigen sich jedoch positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Santacruz Silver Mining insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich für das Santacruz Silver Mining-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.