Santacruz Silver Mining Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Santacruz Silver Mining-Aktie zeigt einen Wert von 41 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 45,45 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Santacruz Silver Mining auf Basis der RSI-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Santacruz Silver Mining bei 42,81, was unter dem Branchendurchschnitt von 87 Prozent liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" weist der Durchschnittswert ein KGV von 338,76 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Santacruz Silver Mining. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Santacruz Silver Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,79 Prozent. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt von -18,98 Prozent für ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der bei -18,98 Prozent liegt, zeigt sich eine Unterperformance von 13,8 Prozent für Santacruz Silver Mining. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.