Santacruz Silver Mining Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Santacruz Silver Mining beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was auf eine "Neutral" Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,84 und führt ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung. In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -3,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Santacruz Silver Mining deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Santacruz Silver Mining-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,3 CAD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch eine positive Entwicklung (+30,43 Prozent), was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.