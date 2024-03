Santacruz Silver Mining Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Santacruz Silver Mining beträgt 33,33, was ihn als "Neutral" klassifiziert. Der RSI25 liegt bei 53,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Santacruz Silver Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,79 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -11,77 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,01 Prozent im letzten Jahr, und Santacruz Silver Mining lag 11,77 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Santacruz Silver Mining derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 %. Aufgrund dieser Differenz von 3,57 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Santacruz Silver Mining bei 42,81 liegt, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 335,48 eine deutliche Unterbewertung darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.