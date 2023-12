Santacruz Silver Mining Aktie: Gut oder schlecht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Santacruz Silver Mining beträgt das aktuelle KGV 42, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" von durchschnittlich 320 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Santacruz Silver Mining-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (37,84) ergibt ebenfalls eine "Neutral" Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Santacruz Silver Mining.

In Bezug auf Dividenden schüttet Santacruz Silver Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Santacruz Silver Mining eine Performance von -53,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,38 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,23 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine unterbewertete Aktie mit neutraler RSI-Bewertung, niedriger Dividendenpolitik und schlechter Performance im Branchenvergleich für Santacruz Silver Mining.