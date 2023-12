Santa Fe Minerals Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gray Television":

Die technische Analyse der Santa Fe Minerals-Aktie ergibt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,05 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,043 AUD liegt, was einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 0,04 AUD, was einer Abweichung von +7,5 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Damit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Zusammenfassend erhält Santa Fe Minerals damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Auch die Anlegerstimmung wird als neutral eingestuft, da die Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Santa Fe Minerals in den sozialen Medien diskutiert.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Santa Fe Minerals-Aktie, mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 50.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating auf verschiedenen Ebenen der Analyse, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder positiv noch negativ bewertet wird.