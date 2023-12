Sansteel MinGuang Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Sansteel Minguang Fujian hat sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem neutralen Rating auf dieser Ebene führt.

Im Vergleich zur Metalle und Bergbau-Branche hat die Aktie von Sansteel Minguang Fujian in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 4,69 Prozent gezeigt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 4,69 CNH verläuft, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 4,12 CNH lag und somit einen Abstand von -12,15 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich eine Unterperformance von -8,85 Prozent, was zu einem schlechten Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechter Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Dividendenrendite von Sansteel Minguang Fujian liegt derzeit bei 1,01 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.