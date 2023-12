Sansteel MinGuang Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Im Vergleich zum durchschnittlichen Aktienkurs im Sektor "Materialien" hat die Sansteel Minguang Fujian-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -12,97 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite mit 4,76 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Sansteel Minguang Fujian eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Dividendenverhältnis zur Aktie liegt bei Sansteel Minguang Fujian bei 1, was eine negative Differenz von -0,94 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Sansteel Minguang Fujian als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 83,33 und der RSI25 liegt bei 87,1, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.