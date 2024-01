Sansteel MinGuang Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist ein wichtiger Indikator für das Anleger-Sentiment bezüglich bestimmter Aktien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sansteel Minguang Fujian diskutiert. An 12 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Sansteel Minguang Fujian ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,31 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sansteel Minguang Fujian-Aktie hat einen Wert von 64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (85,29) verglichen. Der RSI25 liegt bei 85,29, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Sansteel Minguang Fujian.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnet Sansteel Minguang Fujian eine Rendite von -12,97 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Sansteel Minguang Fujian mit -5,63 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Sansteel Minguang Fujian.