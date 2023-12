Sansteel MinGuang Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Sansteel Minguang Fujian hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 4,72 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 4,3 CNH lag, was einem Unterschied von -8,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs (4,6 CNH) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von -6,52 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Sansteel Minguang Fujian-Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Aktie von Sansteel Minguang Fujian derzeit eine Rendite von 1,01 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen hauptsächlich neutral eingestellt gegenüber Sansteel Minguang Fujian. In Social Media gab es insgesamt drei positive und ein negatives Feedback, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine vornehmlich neutrale Stimmung. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Sansteel Minguang Fujian daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Sansteel Minguang Fujian eine Performance von -12,97 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,8 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -5,18 Prozent im Branchenvergleich für Sansteel Minguang Fujian. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -7,8 Prozent 5,18 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.