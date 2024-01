Sansteel MinGuang Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Sansteel Minguang Fujian-Aktie hat in der technischen Analyse gemischte Signale erhalten. Der aktuelle Kurs liegt bei 4,04 CNH, was 12,55 Prozent unter dem GD200 (4,62 CNH) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auch in Bezug auf den GD50, der bei 4,37 CNH liegt, wird ein Abstand von -7,55 Prozent festgestellt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gilt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sansteel Minguang Fujian-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Für den RSI über 7 Tage beträgt der Wert 47,62, was als "Neutral" eingestuft wird, während der RSI über 25 Tage einen Wert von 76 aufweist, was als Signal für eine überkaufte Aktie gilt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sansteel Minguang Fujian bei 18, was im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Ausschüttung von Sansteel Minguang Fujian mit 1,01 % leicht unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (1,93 %), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Sansteel Minguang Fujian-Aktie, basierend auf technischer und fundamentaler Analyse.