Sansteel MinGuang Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Sansteel Minguang Fujian hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,26 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sansteel Minguang Fujian im Branchenvergleich eine Underperformance von -4,71 Prozent verzeichnet. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,26 Prozent, und Sansteel Minguang Fujian lag 4,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sansteel Minguang Fujian beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Sansteel Minguang Fujian mit einem RSI-Wert von 87,3 überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Sansteel Minguang Fujian derzeit einen Wert von 1,01 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sansteel Minguang Fujian bei 4,67 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,05 CNH hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -13,28 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 4,46 CNH eine Distanz von -9,19 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.