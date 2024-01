Sanso Electric Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Sanso Electric Aktie wird derzeit mit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1105,25 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1138 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz von +2,96 Prozent zum GD200, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 1093,34 JPY, was einen Abstand von +4,08 Prozent bedeutet und somit auch als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 6,67 Punkte, was darauf hinweist, dass die Sanso Electric Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen zeigt laut Messungen kaum Änderungen, was zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Diskussionen über Sanso Electric waren ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.