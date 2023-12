Sanso Electric Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

Der Relative Strength Index (RSI) der Sanso Electric liegt aktuell bei 64,47 und wird daher als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" zugeordnet wird.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes verläuft bei 1103,7 JPY, was einer Abweichung von -3,23 Prozent vom Kurs der Aktie (1068 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1102,32 JPY führt zu einer Einstufung als "Neutral", da hier eine Abweichung von -3,11 Prozent festgestellt wurde.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sanso Electric diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergab eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem wurde kaum eine Veränderung der Stimmungslage festgestellt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie der Sanso Electric eine Einstufung als "Neutral" in Bezug auf den langfristigen Stimmungsbild und das Anleger-Sentiment.

