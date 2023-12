Sanso Electric Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Sanso Electric-Aktie wird charttechnisch betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1103,11 JPY weist eine Abweichung von -1,19 Prozent zum aktuellen Kurs von 1090 JPY auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1112,88 JPY liegt mit einem Abweichung von -2,06 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 70,83 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Sanso Electric ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen waren weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sanso Electric in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt erhält die Aktie also in verschiedenen Kategorien ein "Neutral"-Rating, was auf eine ausgewogene Einschätzung hindeutet.