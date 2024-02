Sanso Electric Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Bei Sanso Electric gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die privaten Nutzer in den sozialen Medien bewerteten Sanso Electric in den letzten zwei Wochen ebenfalls als neutral. Die Analyse der Kommentare und Beiträge ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird auch die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Sanso Electric derzeit bei 97,98 liegt, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergab sich jedoch ein Wert von 47, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird der RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnittskurses ergab, dass die Sanso Electric derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine neutrale Bewertung hin, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.