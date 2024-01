Sansha Electric Manufacturing Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Es analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sansha Electric Manufacturing-Aktie beträgt aktuell 57, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls einen Wert von 57,37 und bestätigt somit das "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Sansha Electric Manufacturing ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1266,79 JPY, während der Aktienkurs bei 1305 JPY um +3,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Sansha Electric Manufacturing in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der RSI-Analyse, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und der Sentiment- und Buzz-Analyse mit einem "Neutral" eingestuft.