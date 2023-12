Sansha Electric Manufacturing Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Sansha Electric Manufacturing-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1233,32 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1234 JPY weicht nur um +0,06 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1311,9 JPY), so liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-5,94 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Sansha Electric Manufacturing analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen der Nutzer in den sozialen Medien waren vor allem neutral, was zu einer Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Sansha Electric Manufacturing liegt bei 87,5, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 von 47,7 führt hingegen zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen, was insgesamt zu einem Rating von "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Sansha Electric Manufacturing. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.