Sansei Technologies Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Sansei-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sansei-Aktie beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 51,26 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Sansei in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden sowohl positive als auch negative Themen in den Diskussionen vermieden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 1142,58 JPY für den Schlusskurs der Sansei-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1151 JPY (+0,74 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating für die Sansei-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktie von Sansei zeigt dabei eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sansei weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Sansei-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds die Note "Neutral".