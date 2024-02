Sansei Technologies Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Anleger-Stimmung bei Sansei ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominieren die Gespräche, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls an, dass die Aktie von Sansei als neutral angesehen wird. Der RSI7 beträgt 48,6 und der RSI25 liegt bei 35,34, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. Die Kommunikationsfrequenz blieb stabil, was zu einer Bewertung der Aktie als "neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sansei-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1204,35 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1311 JPY weicht um +8,86 Prozent ab und erhält daher eine "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um +8,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Sansei-Aktie sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI, das Sentiment und die technische Analyse eine Gesamtbewertung als "neutral".