Sansei Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sansei-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 18,18, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 47,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In der technischen Analyse wird die Sansei-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weicht um +3,7 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit +2,78 Prozent eine geringe Abweichung auf.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Sansei in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Sansei somit mit einer "Neutral"-Bewertung eingeordnet.