Sanritsu Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Sanritsu-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Beginnend mit der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 734,53 JPY. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 775 JPY, was einem Unterschied von +5,51 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 739,78 JPY, was einer Differenz von +4,76 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Diese Daten führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Basis.

Des Weiteren erfolgt eine Bewertung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stimmungsänderung weist die Messung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 30,77 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 weist einen Wert von 32,77 auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wird das Anleger-Sentiment betrachtet, welches in den letzten zwei Wochen neutral war. Auch in den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Sanritsu-Aktie somit auf Basis der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.