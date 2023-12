Sanritsu Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Sanritsu-Aktie wird derzeit auf Basis der technischen Analyse und des gleitenden Durchschnitts neutral bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 733,85 JPY, was nur eine geringfügige Abweichung vom aktuellen Schlusskurs von 725 JPY darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (727,06 JPY) weist eine geringe Abweichung zum aktuellen Schlusskurs auf. Somit erhält die Sanritsu-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sanritsu. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sanritsu eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sanritsu liegt bei 76,19, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Sanritsu-Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.