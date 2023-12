Sanritsu Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine beliebte Kennzahl, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert, wobei eine Ausprägung von 76,19 eine schlechte Bewertung ergibt und eine Ausprägung von 51,32 als neutral eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was auch zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sanritsu. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sanritsu-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 733,85 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 725 JPY nur um -1,21 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (727,06 JPY) weicht mit -0,28 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Sanritsu-Aktie somit in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, den Buzz in sozialen Medien und die technische Analyse durchweg ein "Neutral"-Rating.