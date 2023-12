Sanrio Aktie: Der absolute Knall!

Die Sanrio-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 5721 JPY verzeichnet, was einem Abstand von -13,49 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -9,14 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Dynamik eines Aktienkurses und zeigt für die Sanrio-Aktie einen RSI von 72,08 für 7 Tage, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 63,51, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Sanrio hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Die verstärkte Negativität spiegelt sich in den Diskussionen wider, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht" führt. Jedoch hat sich die Anzahl der Beiträge in den letzten Tagen erhöht, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ist das Stimmungsbild also als "Schlecht" einzustufen.

In den sozialen Medien wurde Sanrio in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine positive Gesamtbewertung.