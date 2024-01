Sanrio Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI für Sanrio liegt bei 31,81, was einer „Neutral“-Einstufung entspricht. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 59,2 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sanrio diskutiert. An 13 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Sanrio derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6389,24 JPY, was einer Abweichung von -7,99 Prozent zum Kurs der Aktie (5879 JPY) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 6220,74 JPY weist eine Abweichung von -5,49 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, dass sich die Stimmung für Sanrio in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von uns. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Sanrio dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.