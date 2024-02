Sanrio Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken für Anleger größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an zehn Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Doch in den vergangenen Tagen konzentrierten sich die Anleger vermehrt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Sanrio. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Sanrio derzeit bei 6478,22 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 7308 JPY lag und somit einen Abstand von +12,81 Prozent aufgebaut hat. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein positiver Trend, da dieser derzeit bei 6017,26 JPY liegt, was einer Differenz von +21,45 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation gibt Aufschluss über starke positive oder negative Ausschläge. Obwohl sich die Stimmung für Sanrio in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird Sanrio insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sanrio-Aktie beträgt aktuell 9, was auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 27,86 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Gut"-Rating für Sanrio.