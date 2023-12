Sanrio Aktie: Hilfe!

Die Anlegerstimmung für das Unternehmen Sanrio war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Feedback, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sanrio daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

Aus charttechnischer Sicht wird die Sanrio Aktie mit einem Kurs von 5254 JPY derzeit als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass sie inzwischen -19,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -16,92 Prozent beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Einschätzung herangezogen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 98,68 Punkte, was darauf hindeutet, dass Sanrio momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Ebenso ist auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 81,82 auf "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität mit normaler Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Anlegerstimmung und die charttechnische Situation in den nächsten Tagen entwickeln werden, bevor eine fundierte Investitionsentscheidung getroffen werden kann.