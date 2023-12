Sanquan Food Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Mit Blick auf Sanquan Food zeigt der RSI7 einen aktuellen Wert von 69,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 57,6 und spiegelt ebenfalls eine neutrale Bewertung wider. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für Sanquan Food im Bereich des Relative-Stärke-Index.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sanquan Food derzeit einen leicht höheren Wert von 2,43 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 1,65 Prozent. Die geringe Differenz zum Durchschnitt führt zu einer "Neutral"-Einschätzung durch die Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Sanquan Food mit 13,9 CNH derzeit -2,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -10,73 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Sanquan Food mit einer Rendite von -9,14 Prozent mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,54 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sanquan Food mit einem Wert von -5,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.