Sanquan Food Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Dividendenrendite von Sanquan Food beträgt derzeit 2,43 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,67 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von Sanquan Food im letzten Jahr eine Rendite von -9,14 % erzielt, was 2,72 % unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -6,28 %, und Sanquan Food liegt aktuell 2,86 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit und Diskussionen erfahren hat als üblich, was zu einem positiven Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sanquan Food-Aktie beträgt aktuell 74, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein schlechtes Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Sanquan Food somit ein schlechtes Rating.