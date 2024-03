Sanquan Food Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI für Sanquan Food liegt für die letzten 7 Tage bei 36 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 42,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich in der Nahrungsmittelbranche hat Sanquan Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,29 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -3,79 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Sanquan Food 3,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Sanquan Food beträgt 2,94 Prozent, was 1,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividende wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanquan Food mit einem Wert von 13,17 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf dieser Basis ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.