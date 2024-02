Sanquan Food Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Sanquan Food-Aktie hat in letzter Zeit eine gemischte Bewertung aus charttechnischer Sicht erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -14,17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen nur eine geringfügige Abweichung von -2,31 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob die Sanquan Food-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Sanquan Food damit ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sanquan Food liegt bei einem Wert von 13, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, mit neun positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Sanquan Food von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.