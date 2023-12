Sanquan Food Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Sanquan Food hat ein KGV von 14,05, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesem Kriterium erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Sanquan Food liegt bei 2,43 Prozent, geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrale Investition bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sanquan Food liegt bei 65,31, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 63,72 deutet auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Markt zeigt sich, dass Sanquan Food eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Sanquan Food eine neutrale Bewertung basierend auf fundamentaler Analyse, Dividendenrendite und dem RSI. Jedoch zeigt das Sentiment und der Buzz im Markt eine negative Stimmung, die zu einer schlechten Bewertung führt.