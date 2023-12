Sanquan Food Aktie: Augen auf!

Sanquan Food: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Dividendenrendite von Sanquan Food liegt bei 2,43 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (1,65 %) nur leicht höher ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens.

Hinsichtlich des Aktienkurses verzeichnete Sanquan Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,14 %, was eine Underperformance von -5,19 % im Branchenvergleich darstellt. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite mit -4,83 % unter dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität hinsichtlich Diskussionsintensität und Stimmungsänderung unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt gemischte Bewertungen. Während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -9,77 % aufweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Sanquan Food damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.